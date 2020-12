TCHAD Tchad : "La démocratie que nous voulons est celle qui permet des alternances sereines" (Mahamat Allahou Taher)

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 30 Décembre 2020



"La grande audience du RDP peut légitimement le placer en véritable alternative en vue d'un redressement national", affirme le président national Mahamat Allahou Taher, à l'occasion de la célébration des 29 ans du parti.





"En 29 ans d’existence nous avons parcouru un chemin périlleux, parsemé de risques et de dangers, afin de réaliser nos ambitions et nos objectifs qui sont aussi ceux de la Nation tchadienne toute entière", déclare Mahamat Allahou Taher.



Il ajoute qu'en 29 d'existence le RDP, "plus que tout autre, a accompli des prouesses qui relèvent presque du miracle avec des moyens souvent dérisoires et en comptant essentiellement sur lui même".

"Aujourd'hui le RDP est implanté très solidement dans les moindres recoins avec un rayonnement dans tout le pays et à l’extérieur. Il dispose à n'en point douter d'acquis solides et d’un socle électoral lui permettant d'envisager l'avenir avec confiance. Bien qu'enserré aujourd’hui dans une alliance politique, la grande audience du RDP dans ce pays peut légitimement le placer en véritable alternative en vue d'un redressement national."

Selon Mahamat Allahou Taher, le RDP doit rester en pointe dans le grand combat national pour la liberté, la démocratie et le développement : "Nous rêvons de construire un Tchad apaisé, prospère et réconcilié avec lui même. Nous luttons pour que chaque tchadien et chaque tchadienne puisse vivre dignement, dans la justice, la liberté, l’égalité, le respect et la pleine sécurité dans son pays, pour que le développement et le bien-être touchent tous les tchadiens, sans exception, à commencer par les plus pauvres. Nous l'avons toujours dit et répété, ce qui nous préoccupe avant tout c'est la marche de notre pays dans la démocratie, la paix et le progrès et non dans les jeux politiciens stériles. La démocratie que nous voulons pour notre pays est celle qui permet des alternances sereines, celle qui peut apporter des changements concrets sur le plan économique et social, celle qui peut changer le quotidien éprouvant des tchadiens et des tchadiennes et qui peut garantir la sécurité, la justice et la concorde".

Le RDP souhaite voir organiser des élections libres, équitables et transparentes avec la participation de toutes les forces représentatives le plus rapidement possible et dans un climat apaisé. Le parti appelle l’ensemble des compatriotes à l’unité, au dialogue constructif et à contribuer à créer un environnement sain et propice à la bonne tenue des élections. "Le meilleur changement est celui qui peut s'obtenir par la voie des urnes", indique Mahamat Allahou Taher qui appelle les militants à demeurer vigilants.



