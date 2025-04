TCHAD Tchad : La dépigmentation, un fléau aux conséquences désastreuses

Alwihda Info | Par Mogota Clarisse - 7 Avril 2025



La dépigmentation de la peau est devenue l'un des problèmes majeurs touchant la population tchadienne, en particulier les femmes. Bien que beaucoup la perçoivent comme une quête de beauté, cette pratique soulève des préoccupations sanitaires significatives pour les utilisateurs et pour la société dans son ensemble.



La dépigmentation consiste en l'utilisation de produits cosmétiques tels que des crèmes, des lotions ou des sérums contenant des substances chimiques potentiellement nocives comme l'hydroquinone, le mercure et des stéroïdes. Ces produits sont utilisés pour éclaircir la peau en réduisant la production de mélanine, le pigment naturel qui détermine la couleur de la peau. Motivations à la Dépigmentation De nombreuses femmes, et parfois des hommes, recourent à ces produits pour diverses raisons liées à la beauté. Dans certaines cultures, une peau claire est perçue comme un critère de richesse, d'attirance, et de prestige. Ce phénomène est souvent alimenté par des influences telles que la publicité, le marketing, et les normes de beauté véhiculées par les célébrités. Bien que les résultats visibles puissent être tentants à court terme, les effets à long terme des produits de dépigmentation sont alarmants. Les conséquences courantes de leur utilisation incluent : Cancer de la peau

Troubles rénaux et neurologiques

Amincissement de la peau

Brûlures et cicatrices

Irritations cutanées sévères et lésions permanentes Il est également observable que les utilisateurs de ces produits dégagent souvent des odeurs désagréables, ce qui peut affecter leurs relations interpersonnelles. Par exemple, Rosaline, mère de deux enfants, a partagé qu'elle avait été répudiée par son mari en raison de l'odeur dérangeante causée par l'utilisation de produits de dépigmentation. Il est crucial que les utilisateurs de ces produits prennent conscience des dangers qu'ils représentent pour leur santé. Le teint noir est un don de Dieu pour les femmes africaines, et il est important de valoriser ce patrimoine naturel. Pour cela, l'intervention du gouvernement est nécessaire. Le gouvernement doit mettre en place une campagne de sensibilisation visant à éduquer les femmes, les jeunes filles et les hommes sur les dangers associés à la dépigmentation. De plus, un contrôle strict des produits cosmétiques doit être instauré, avec des sanctions ou amendes appliquées aux entreprises et aux vendeurs de produits dangereux. Ces mesures contribueront à assurer la sécurité des consommateurs et à protéger la santé publique. La dépigmentation consiste en l'utilisation de produits cosmétiques tels que des crèmes, des lotions ou des sérums contenant des substances chimiques potentiellement nocives comme l'hydroquinone, le mercure et des stéroïdes. Ces produits sont utilisés pour éclaircir la peau en réduisant la production de mélanine, le pigment naturel qui détermine la couleur de la peau.De nombreuses femmes, et parfois des hommes, recourent à ces produits pour diverses raisons liées à la beauté. Dans certaines cultures, une peau claire est perçue comme un critère de richesse, d'attirance, et de prestige. Ce phénomène est souvent alimenté par des influences telles que la publicité, le marketing, et les normes de beauté véhiculées par les célébrités.Bien que les résultats visibles puissent être tentants à court terme, les effets à long terme des produits de dépigmentation sont alarmants. Les conséquences courantes de leur utilisation incluent :Il est également observable que les utilisateurs de ces produits dégagent souvent des odeurs désagréables, ce qui peut affecter leurs relations interpersonnelles. Par exemple, Rosaline, mère de deux enfants, a partagé qu'elle avait été répudiée par son mari en raison de l'odeur dérangeante causée par l'utilisation de produits de dépigmentation.Il est crucial que les utilisateurs de ces produits prennent conscience des dangers qu'ils représentent pour leur santé. Le teint noir est un don de Dieu pour les femmes africaines, et il est important de valoriser ce patrimoine naturel. Pour cela, l'intervention du gouvernement est nécessaire.Le gouvernement doit mettre en place une campagne de sensibilisation visant à éduquer les femmes, les jeunes filles et les hommes sur les dangers associés à la dépigmentation. De plus, un contrôle strict des produits cosmétiques doit être instauré, avec des sanctions ou amendes appliquées aux entreprises et aux vendeurs de produits dangereux. Ces mesures contribueront à assurer la sécurité des consommateurs et à protéger la santé publique.





Dans la même rubrique : < > Tchad - Sarh se tourne vers l’avenir : une ville verte en marche vers une urbanisation résiliente Tchad : Arrêt des travaux de la digue de Walia, le 9ᵉ arrondissement interpelle Tchad : Une délégation d'AFRIXIMBANK reçue par le Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l'Entretien Routier Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)