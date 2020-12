Tchad : La députée Amouna Liady auprès de la population de Tissi

Une autre cérémonie a eu lieu le 18 novembre 2020 à Tissi, dans l’enceinte de l’école officielle, en présence des autorités administratives, traditionnelles et le secrétaire général du département de Tissi, le directeur Brahil Yayhya Brahim, le président de l’Association des parents d'élèves, le corps enseignant intervenant dans ladite école et au lycée, et quelques élèves de l’établissement. S'en est suivi des rencontres avec les femmes de Tissi, Kalma, Haraza et Sarafbourgou, les jeunes et les chefs de communautés.



Le députée Amouna Liady a aussi tenu à vulgariser les messages de sensibilisation aux femmes, sur les violences basées sur le genre, les mutilations génitales, les mariages précoces et forcés, et sur la scolarisation des jeunes filles et garçons dans le département. La députée a également passé le message de la Première Dame du Tchad, à l’occasion de la Journée Mondiale de la Femme Rurale et rappelé les résolutions du 2ème Forum national inclusif.