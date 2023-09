Tchad : La diversité culturelle, un atout pour la cohésion sociale

D'entrée de jeu, la déléguée provinciale des affaires culturelles du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat, Mme Nguékadjé Prisca, a souligné que la mission première de sa délégation est de coordonner, animer et assurer le suivi des activités relevant de ses prérogatives et la mise en œuvre de leurs programmes.



Pour elle, la province du Moyen-Chari, à l'instar des autres provinces du Tchad, est une mosaïque de cultures qui possède une richesse inépuisable, dont l'exploitation pourrait constituer un levier pour le développement économique et social. Malheureusement, beaucoup considèrent la diversité culturelle non pas comme une richesse, mais plutôt comme un obstacle à la vie dans cette province. Elle a ajouté que la politique nationale du gouvernement fait de la culture une source importante au service de la cohésion sociale, et le patrimoine culturel est un héritage légué par les générations, que tout un chacun doit préserver jalousement afin de le transmettre aux générations futures.



Des questions sur la préservation et la valorisation du patrimoine culturel, ainsi que sur la contribution de la diversité culturelle à la cohésion sociale, ont été posées par des artistes, des enseignants-chercheurs et des professionnels des médias.



En réponse, Mme Nguékadje Prisca a souligné que aimer sa culture, c'est promouvoir la paix et le développement socioéconomique d'un pays. Pour elle, les Tchadiens s'occidentalisent de jour en jour et oublient leur propre culture. "Nous devons préserver, promouvoir et valoriser notre culture et mettre notre diversité culturelle au service de la paix. Cette mission incombe en premier lieu à la jeunesse, car c'est elle l'avenir de cette nation", a conclu la déléguée provinciale des affaires culturelles du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat du Moyen-Chari.