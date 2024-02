Tchad: La fête du dragon célébrée à N'djamena

Cet événement festif est célébré par des récits poétiques chinois et des démonstrations artistiques et culturelles qui se dérouleront à l'amphithéâtre de la Faculté de Médecine de N'Djamena. Wang Xining, diplomate chinois au Tchad, a souligné que la Fête du Printemps est la fête traditionnelle la plus ancienne et la plus importante de la culture chinoise. Elle représente les vœux chaleureux du printemps et constitue un moment joyeux où tous les membres de la famille se réunissent pour dire adieu au passé et saluer la nouvelle année.



Il a ensuite expliqué que l'année 2024 est l'année du Dragon pour les Chinois. Le dragon chinois est un symbole qui aime promouvoir l'amitié, œuvre pour le bien-être commun et recherche constamment la paix.



Abakar Mahamat Tahir, vice-président chargé de la recherche et des écoles doctorales, a souligné lors de sa participation à cette fête que l'Université de N'Djamena accorde une grande importance à l'apprentissage de langue chinoise à travers son Institut Confucius. En effet, il considère cette langue comme étant le socle fondamental pour une formation scientifique et technique solide chez tous les jeunes tchadiens afin d'accroître leur maîtrise dans les domaines des sciences et technologies indispensables pour le développement futur du pays.



Cette célébration permet donc non seulement d'honorer les traditions culturelles chinoises mais aussi renforce les liens entre ces deux nations amies. La présence active des représentants diplomatiques témoigne ainsi d'une coopération fructueuse entre ces deux pays dans différents domaines tels que l'éducation, notamment grâce aux efforts conjoints réalisés par Wang Xining et Abakar Mahamat Tahir.