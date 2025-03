Tchad : La mairie de Mao à l'écoute des travailleurs du marché central

Enjeux Identifiés

Salubrité : La propreté et l'hygiène du marché.

Insécurité : Les conditions de sécurité pour les travailleurs et les clients.

Électricité : Les problèmes d'approvisionnement en électricité.

Échanges Fructueux



Engagement pour des Solutions Durables

Parmi les enjeux discutés figuraient :Lors de cette rencontre, le maire et son équipe ont eu des échanges constructifs avec les participants. Les tailleurs et coiffeurs ont pu exprimer leurs doléances, permettant ainsi au maire de recueillir des informations précieuses pour sensibiliser et réorienter les actions futures.Dans son intervention, la maire adjointe de Mao, Madame Zara Bintou Mouta, a souligné l'importance de l'implication de tous les travailleurs du marché pour relever ces défis. Elle a également annoncé que l'équipe communale, sous la direction du maire, prévoit d'instaurer chaque samedi comme une journée dédiée à la salubrité. Cette initiative vise à promouvoir un environnement de travail plus propre et plus sûr pour tous.Cette rencontre marque une étape importante dans l'engagement de la commune à améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs du marché central de Mao.