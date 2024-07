Tchad : La mairie poursuit avec des aménagements et de l'entretien des passages dans le marché moderne d'Abéché

Cependant, le fait que la situation revienne rapidement à l'identique, quelques jours ou semaines seulement après les opérations de nettoyage, montre que le problème est récurrent et difficile à résoudre durablement.



Cela soulève plusieurs questions : Est-ce que des solutions pérennes ont été envisagées, au-delà du nettoyage ponctuel ? Comme la mise en place de poubelles, d'un système de collecte des déchets régulier, ou d'une sensibilisation des commerçants ? Quelles peuvent être les causes profondes de ce dépôt sauvage d'ordures (manque d'infrastructures, comportements, etc.) et comment y remédier ? Comment impliquer davantage les commerçants et les usagers du marché pour qu'ils deviennent acteurs du maintien de la propreté ?



À long terme, une approche globale et participative sera sûrement nécessaire pour résoudre durablement ce problème récurrent et améliorer durablement l'environnement du marché moderne d'Abéché.



Cela demande sans doute des efforts et de la patience, mais avec la mobilisation des autorités et des citoyens, une solution pérenne peut être trouvée pour mettre fin à cette "épreuve douloureuse".