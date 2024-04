Tchad : "La malédiction énergétique va être un mauvais souvenir à court terme" (DG de la SNE)

Durant cette inspection, il a été constaté que sur les 10 groupes électrogènes de la centrale, 8 sont subitement tombés en panne, réduisant la production d'énergie de 75 mégawatts à seulement 26 mégawatts. Cette capacité résiduelle est actuellement utilisée pour soutenir les services essentiels tels que les hôpitaux et les zones stratégiques.



Saleh Ben Haliki a exprimé la gravité de la situation en affirmant que les difficultés rencontrées sont hors du contrôle de son administration, bien que l'importance de l'énergie soit pleinement reconnue. Les techniciens s'emploient jour et nuit pour rétablir les capacités perdues. Le directeur a présenté ses excuses et a demandé à la population de faire preuve de patience et de compréhension. Il a également annoncé qu'un groupe électrogène réparé, ajoutant 12 mégawatts, sera remis en service prochainement.



Pour surmonter cette crise, la SNE appelle à un soutien national et international. "Celui qui ne nous soutient pas aujourd'hui, ne sera pas reconnu demain, car notre peuple souffre", a déclaré le directeur général. Des stratégies sont en place pour affréter par avion les pièces nécessaires aux réparations, avec le soutien des autorités gouvernementales et le financement de la Banque Mondiale.



Saleh Ben Haliki a également abordé la situation financière précaire de la SNE, révélant que l'entreprise est proche de la faillite comptable et lourdement endettée. Une réforme structurelle et organisationnelle majeure est envisagée pour restaurer une bonne gouvernance et respecter les principes élémentaires de gestion. Cette réforme est jugée indispensable pour la survie de l'entreprise et le bien-être de la population.