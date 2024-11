Tchad : La ministre des Transports clôt une campagne de sensibilisation pour un code de la route respecté

Le 15 novembre 2024, la ministre des Transports, de l'Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Fatima Goukouni Weddeye, a mis un terme à une campagne de sensibilisation de grande envergure visant à promouvoir le respect du nouveau code de la route. Cette initiative, menée en collaboration avec l'Office Nationale de la Sécurité Routière (ONASER), la Mairie de N'Djamena et les forces de l'ordre, a permis de toucher un large public et de renforcer la culture de la sécurité routière au Tchad.





Un engagement fort pour la sécurité routière



La ministre, en se rendant sur le terrain, a témoigné de son engagement personnel dans cette lutte. Elle a souligné l'importance de sensibiliser tous les usagers de la route, qu'ils soient conducteurs de véhicules, motocyclistes ou piétons, aux règles de sécurité. "Nous sommes tous concernés par la sécurité routière", a-t-elle déclaré, "et chacun doit adopter des comportements responsables pour préserver sa propre vie et celle des autres."





Les principaux messages de la campagne



La campagne a mis l'accent sur plusieurs règles essentielles de sécurité routière, notamment :



Le port de la ceinture de sécurité : Un geste simple mais efficace pour réduire le risque de blessures graves en cas d'accident.

Un geste simple mais efficace pour réduire le risque de blessures graves en cas d'accident. La limitation de la vitesse : Une vitesse excessive est l'une des principales causes d'accidents mortels.

Une vitesse excessive est l'une des principales causes d'accidents mortels. Le respect du sens giratoire : Une pratique indispensable pour fluidifier la circulation et éviter les collisions.

Une pratique indispensable pour fluidifier la circulation et éviter les collisions. Le port du casque : Un équipement obligatoire pour les motocyclistes afin de se protéger la tête en cas de chute.

Un équipement obligatoire pour les motocyclistes afin de se protéger la tête en cas de chute. La non-utilisation du téléphone au volant : Une distraction dangereuse qui peut avoir des conséquences dramatiques.

Une collaboration fructueuse



Grâce à la mobilisation de tous les acteurs concernés, notamment les syndicats de mototaxis, les agents de la sécurité publique et les associations de sécurité routière, la campagne a permis de toucher un large public dans les 10 arrondissements de N'Djamena.





Des perspectives d'avenir



La ministre Fatima Goukouni Weddeye a annoncé que son département ministériel allait intensifier les actions de sensibilisation à l'approche des fêtes de fin d'année, une période pendant laquelle le nombre d'accidents routiers a tendance à augmenter. "La sécurité routière est une lutte de tous les instants", a-t-elle souligné.