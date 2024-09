ANALYSE Tchad : La multiplication des ONG, entre altruisme et opportunisme

Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 21 Septembre 2024



Le paysage associatif tchadien s'est considérablement enrichi ces dernières années. La multiplication des ONG et des associations est un phénomène marquant qui soulève de nombreuses interrogations. Si cette dynamique témoigne d'un dynamisme de la société civile, elle révèle également des dérives qui sapent la confiance des populations.

Le rôle essentiel des ONG et associations

Les ONG et les associations jouent un rôle crucial dans le développement des sociétés. Elles interviennent dans des domaines aussi variés que la santé, l'éducation, l'environnement, les droits de l'homme, etc. En complément de l'action publique, elles contribuent à améliorer les conditions de vie des populations, à renforcer la cohésion sociale et à promouvoir la démocratie.



Les dérives et les enjeux

Malheureusement, certaines ONG et associations détournent leur mission initiale. Motivées par des intérêts personnels, elles exploitent la misère et la vulnérabilité des populations pour obtenir des financements ou des avantages politiques.

Les conséquences de ces dérives sont nombreuses. Les populations perdent confiance en l'action humanitaire et associent toutes les ONG aux mêmes pratiques.

Les fonds destinés aux projets sont souvent détournés, privant ainsi les populations les plus vulnérables de l'aide dont elles ont besoin.

La multiplication des ONG crée une concurrence déloyale, avec des risques de duplications d'actions et de gaspillage de ressources.



Opportunisme en Période de Crise

En période de crise, comme les récentes inondations, ce phénomène devient encore plus préoccupant. Elles multiplient les interventions médiatisées pour capter l'attention des autorités et de l'opinion publique.

Bien que l'aide soit louable, le fait d'agir dans l'anonymat pourrait témoigner d'une véritable solidarité.



Exemples Positifs

Malgré ces dérives, certaines ONG et associations font preuve d'un engagement sincère. Elles apportent un soutien désintéressé, souvent sans chercher à se faire connaître. Ces initiatives doivent être saluées, car elles montrent qu'il existe des entités véritablement dévouées au bien-être des communautés.



La prolifération des ONG au Tchad est un phénomène complexe qui soulève de nombreuses questions. Si elle témoigne d'un dynamisme de la société civile, elle nécessite une vigilance accrue pour éviter les dérives et garantir que l'aide humanitaire parvienne bien aux populations les plus vulnérables. Il est essentiel de mettre en place des mécanismes de contrôle et de transparence pour garantir l'efficacité de l'action humanitaire et renforcer la confiance des populations.





Dans la même rubrique : < > Tchad : Gaspillage au Marché de Fruits du 7e Arrondissement de N'Djamena Tchad : le diplôme est-il une fin en soi ? Tchad - Allaitement maternel : Un rempart contre certaines maladies Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)