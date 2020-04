Tchad : La nouvelle plateforme digitale éducative Najaschool est enfin accessible !

Découvrez la nouvelle plateforme digitale éducative tchadienne Najaschool (www.najaschool.com), qui promeut l'accès à du contenu éducatif et ressources intéressantes pour apprendre à distance et acquérir de nouvelles compétences et connaissances dans des domaines diverses et variés.Les ressources sont présentées sous forme de fichiers Pdf, vidéos et podcasts en accès libre afin de mieux s'approprier les contenus. Le caractère intuitif de la plateforme et sa simplicité d'accès permettent en plus de mieux fluidifier l'expérience utilisateur et télécharger les ressources et fichiers souhaités.La plateforme permet aux élèves et étudiants de se former à distance tant sur des cours de classes de collège et lycée que sur des cours universitaires. La particularité distinguante de cette plateforme est de donner accès à du contenu et des ressources diversifiés comprenant des ressources théoriques et pratiques allant par exemple de l'entrepreneuriat, de l'agro-business jusqu'à l'analyse financière.En somme, Najaschool n'est pas seulement réservée aux élèves et étudiants mais aussi aux salariés et indépendants souhaitant apprendre, se former et acquérir de nouvelles compétences techniques utiles à leur progression ou à la réalisation de nouveaux projets à plus-value.Afin de mieux répondre aux craintes et difficultés exprimées par les élèves préparant le bac (séries confondues), des groupes Telegram et WhatsApp ont été créés dans lesquels, les élèves sont appelés à s'inscrire sous réserves des places disponibles, pour participer au programmeoù des sujets blancs d'entrainement avec un certain niveau de difficulté exigé, seront soumis, traités et chaque copie individuellement corrigée par notre équipe d'enseignants et professeurs mobilisés. Les élèves pourront ainsi mieux se préparer à distance et mieux connaître leurs points forts et lacunes tant sur la forme que sur le fond.