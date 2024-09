Tchad : La planification familiale, un investissement rentable

Les travaux de l'atelier de restitution des résultats de l'analyse coût-efficacité de la planification familiale au Tchad se sont clôturés ce jour. Pendant deux jours, les participants, issus du ministère de la santé publique, d'organisations de la société civile et de partenaires techniques, ont examiné en profondeur les résultats de cette étude fondamentale.



La planification familiale est un enjeu de santé publique majeur au Tchad. Elle contribue à réduire la mortalité maternelle et infantile, à améliorer la santé reproductive des femmes et à favoriser le développement socio-économique du pays.



L'étude a permis de mettre en évidence le retour sur investissement de la planification familiale. Les participants ont pu constater que les investissements dans la planification familiale ont des retombées positives sur la santé, l'économie et la société dans son ensemble.



La directrice de la santé de reproduction, Dr Khadidja Ahmadaye Abgrene, a souligné l'importance de mettre en œuvre les recommandations issues de cette étude. Le ministère de la santé publique, en collaboration avec ses partenaires, va élaborer un plan d'action pour renforcer les programmes de planification familiale au Tchad.



Cet atelier marque une étape importante dans la promotion de la planification familiale au Tchad. Les résultats de l'étude coût-efficacité apportent des arguments solides en faveur d'un renforcement des investissements dans ce domaine. Il est désormais essentiel de traduire ces recommandations en actions concrètes pour améliorer la santé reproductive des femmes tchadiennes.