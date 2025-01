Tchad : La plateforme PCRT annonce une semaine nationale de reconnaissance à l'ANT

La PCRT est une association ayant pour mission de soutenir les initiatives des jeunes en faveur du développement socio-économique, de promouvoir la paix, la cohabitation pacifique et le développement durable au Tchad, tout en offrant un cadre de brassage entre les jeunes Tchadiens.



Lors de ce point de presse, la plateforme a dévoilé son intention d’organiser cette semaine nationale en l’honneur de l'Armée Nationale Tchadienne (ANT), prévue du 18 au 25 janvier 2025. Cet événement vise à célébrer les exploits de l’ANT, tant sur le plan national que sous-régional, pour son rôle crucial dans la défense et la sécurité.



La PCRT a également lancé un appel à la mobilisation de toute la population de N’Djaména, aux autorités ainsi qu'aux organisations de la société civile, pour donner à cet événement un éclat particulier et marquer leur reconnaissance envers l'ANT.



Un événement d’envergure nationale



Prévue à N’Djaména, cette semaine sera l’occasion de célébrer les sacrifices et le dévouement des Forces de Défense et de Sécurité tchadiennes. La plateforme a précisé qu’un programme riche en activités sera dévoilé dans les prochains jours.



La PCRT a tenu à souligner que cet hommage national s’inscrit dans une dynamique de gratitude et de soutien aux efforts fournis par l’ANT dans la défense des intérêts du Tchad et la promotion de la paix.