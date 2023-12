Tchad : La police se concerte sur le port des grades, tenues et équipements spécifiques des Contrôleurs Généraux de Police

Pour la vulgarisation de ces textes que le Secrétaire Général du ministère de la sécurité publique et de l'immigration, le Contrôleur Général Benguela Guidjinga ainsi que le directeur de cabinet du ministre de la Sécurité Publique et de l'immigration Ismaël Moussa Fadoul se sont entretenus avec quelques responsables de la Police aux rangs desquels le Directeur Général de la Police, le contrôleur Général Brahim Ahmat Gorou et le Coordonnateur Général Adjoint de la Police Judiciaire,le contrôleur Général Ousman Bassy Lougma pour la mise en application des dispositions du décret susvisé, notamment en ce qui concerne le port des grades, tenues et équipements spécifiques des Contrôleurs Généraux de Police de 1er, 2ème et 3ème Grades, conformément à l'Article 12, alinéas 3, 4 et 5 dudit décret, annoncé la police.



« Lequel décret dispose clairement que les contrôleurs généraux de police de 3ème grade qui portaient précédemment trois étoiles devront porter quatre étoiles en argent dorénavant, ceux de 2ème grade porteront trois étoiles et deux étoiles pour les contrôleurs généraux de police de 1er grade », a souligné la police.



Elle demande par ailleurs que les textes régissant toutes les forces de sécurité intérieure doivent être largement vulgarisés pour une bonne application et conformément aux orientations du ministre de la sécurité publique et de l'immigration Mahamat Charfadine Margui comme le stipule sa note circulaire, devraient-ils renseigner. « Les responsables de sécurité présents à cette rencontre plus précisément ceux de la Police ont pris bonne note et rassurent vulgariser ces textes à travers des séminaires et colloques », a relevé la police.