Tchad : La population de Lamé exprime son mécontentement face aux enlèvements contre rançon

Ce mardi 4 avril, la population de Lamé s'est mobilisée lors d'une marche pacifique pour exprimer son mécontentement face à la situation d'insécurité dans la zone. Au cours de la manifestation, les participants ont lu une motion de recommandations adressée aux autorités.



Les manifestants exigent la libération immédiate et sans condition de tous les otages détenus par les ravisseurs. Ils réclament également le départ des autorités administratives et militaires jugées inefficaces ou ayant passé trop de temps dans la zone, ainsi que la fermeture du parc SENA-OURA et de l'exploitation anarchique de l'or de YAPALA. Enfin, ils demandent le départ des BOGO-BOGO de la Sous-préfecture Lamé et affirment qu'il ne devrait plus y avoir de rançons à verser aux ravisseurs.



Pour la population, cette manifestation est un premier avertissement envoyé aux autorités locales et au gouvernement tchadien. Les manifestants préviennent que d'autres actions suivront si aucune mesure n'est prise pour résoudre la situation d'insécurité dans la zone.