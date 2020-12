Tchad : La population de Minechir partage l’eau avec les animaux

Situé au Sud-Est à 20 km de la ville de Goz Beida et à 17 km de Koukou Angarana, dans la province de Sila, Minechir est un village dont la population, estimée à 210 ménages et 5356 personnes, éprouve d’énormes difficultés pour accéder à de l'eau potable.



Cette population souffre énormément, particulièrement dans la période de novembre à juin, pendant laquelle l'eau devient rare. Les femmes déplorent une situation intenable. Le village dispose d'un petit trou qui peine à faire jaillir de l'eau. Les habitants doivent donc se rendre jusqu'à Koukou-Angarana, parcourant 17 km, pour avoir de l'eau, et parfois jusqu'à Goz Beida.



Le chef du village Adam Saleh Minechir explique que le village a été créé il y a dix ans. Il affirme que la terre est très fertile mais la rareté fait le malheur dans le village. Face à cette situation déplorable pour la santé des habitants du village, Adam Saleh Minechir lance un appel en direction des autorités et personnes de bonne volonté, afin de leur venir en aide. Le village est entouré de plusieurs petits campements qui sont tous confrontés aux difficultés d'accès à l'eau. Par ailleurs, la population autochtone cohabite avec des réfugiés et déplacés.