Tchad : La première vague des forces spéciales américaines quitte Ndjamena d’ici le 1er mai ( The New York Times)

Les Green Berets du 20th Special Forces Group (Airborne) sont l’un des deux groupes des Forces spéciales de l’armée nationale américaine. Ils sont reconnus pour leur expertise dans divers domaines, tels que les opérations non conventionnelles, la défense interne étrangère, les actions directes, la contre-insurrection, la reconnaissance spéciale, la lutte contre le terrorisme, les opérations d’information, etc.



Ces élites opèrent à la fois indépendamment et intégrées aux forces du pays hôte, fournissant ainsi la planification, la logistique et l’exécution de toute mission à tout moment et en tout lieu.



Leur départ vers Ramstein AB en Allemagne pourrait être lié à des missions ou à des exercices internationaux. Les Green Berets sont des professionnels hautement qualifiés et polyvalents, et leur contribution est essentielle pour la sécurité et la stabilité dans diverses régions du monde.