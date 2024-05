Tchad : La présidence présente la nouvelle photo officielle du Président de la République, Chef de l’État

La photo témoigne du caractère solennel et symbolique de cette prise de pouvoir. Derrière le président apparaît fièrement le drapeau national du Tchad, symbole identitaire fort pour tous les citoyens. Le choix du blanc pour la tenue vestimentaire renforce l'image d'un chef d'État consciencieux et prêt à assumer ses responsabilités.



En bas de cette image imposante figure une inscription en français et en arabe : « Monsieur Mahamat Idriss Deby Itno, Président de la République, Chef de l'État ». Cette mention bilingue montre l'importance des deux langues officielles dans ce pays diversifié sur le plan linguistique.



Le 6 mai 2024, Mahamat Idriss Déby Itno a remporté l’élection présidentielle avec 61 % des voix, devenant ainsi officiellement le président de la République du Tchad23. Sa nouvelle photo officielle, dévoilée le 27 mai 2024, symbolise le début d’une nouvelle ère pour le pays.



