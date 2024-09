Tchad : La problématique du refus de paternité

De nombreux enfants grandissent sans connaître leur père, souvent en raison d'un reniement de la grossesse ou d'un abandon volontaire de la part de l'homme. Ce silence autour de la paternité crée un fossé émotionnel entre le père qui choisit de rester dans l'ombre et l'enfant innocent, qui ne ressent pas l'amour paternel.



Dans certains cas, ces enfants portent le nom de leur grand-père ou de leur oncle, et la mère doit gérer cette situation délicate en cachant la vérité à l'enfant. Malheureusement, lorsque des problèmes surviennent, ces secrets finissent souvent par être révélés.



L'absence d'une figure paternelle peut avoir des impacts durables sur le développement d'un enfant. À un certain âge, ces enfants peuvent manquer de respect envers leur mère et se tourner vers des comportements déviants, notamment la délinquance. Le manque d'éducation et la fuite de responsabilité des pères contribuent à ces comportements.



Il est essentiel que les autorités prennent des mesures pour sensibiliser les hommes sur leurs obligations parentales. Le refus de paternité devrait être considéré comme une infraction, et des tests ADN pourraient être utilisés pour établir la filiation. Rien ne peut justifier un tel renoncement à la responsabilité, et des sanctions pénales doivent être envisagées pour ces pères défaillants.



Il est impératif de reconnaître que faire des enfants implique également des responsabilités. Les autorités doivent agir pour protéger les droits des enfants et garantir que les pères assument leurs obligations. La société doit également s'engager à mettre fin à ce cycle de silence et de négligence, afin de construire un avenir meilleur pour les enfants du Tchad.