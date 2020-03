Tchad : La province du Salamat a un nouveau Gouverneur

Le nouveau Gouverneur de la province du Salamat, Adoum Nouki Charfadine, a été installé ce vendredi 6 mars, par le Directeur Général du Ministère de l'Administration du territoire et des Collectivités territoriales décentralisées, Goundoul Vikama, au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à Am-Timan, chef-lieu de la province.



Par décret nº 082 du 17 février 2020, Adoum Nouki Charfadine est nommé Gouverneur de la province du Salamat, en remplacement du général de division, Weiding Assi Assoué qui quitte après avoir servi pendant 9 mois dans ladite province.



La cérémonie d'installation a été organisée à la place de l'indépendance où la population est massivement sortie pour réserver un accueil particulièrement chaleureux au nouveau Gouverneur qui est d'ailleurs fils de cette région qui l'a vu grandir et où il avait effectué ses études primaires et secondaires.



Lors de son discours, le Gouverneur sortant, Weiding Assi Assoué, a déclaré qu'il quitte la province du Salamat avec joie et prie le Tout puissant de bénir cette terre par sa grâce ; car le Président de la République, Idriss Deby Itno, y compte beaucoup pour son développement et attache du prix.



Installant le nouveau Gouverneur, le directeur général du ministère de l'Administration du territoire et des Collectivités territoriales, Goundoul Vikama, a défini le rôle d'un Gouverneur de province qui selon lui, est le chef de circonscription administrative supérieure et dépositaire des pouvoirs de la République. Il constitue ainsi un pivot actif. A cet effet, il relaye l'action gouvernementale dans les unités administratives déconcentrées placées sous son autorité.



Après avoir pris officiellement service, Adoum Nouki Charfadine, a dans son mort de remerciement, déclaré qu'après la publication du décret portant sa nomination, il a imaginé, réfléchi et calculé la mission à accomplir et les travaux à abattre pour mériter la confiance hautement sensible et salvatrice du Président de la République, Chef de l'État.



La cérémonie de passation de pouvoir entre les deux Gouverneurs, a pris fin par un défilé militaire des différentes unités de forces de défense et de sécurité de la Zone de Défense nº 10.