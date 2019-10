Tchad : "La satisfaction n’est pas une invitation à dormir sur les lauriers", Banque mondiale

Le Gouvernement tchadien et la Banque mondiale ont tenu mercredi à N’Djamena, la revue conjointe de la performance du portefeuille des projets financés au Tchad.



Le représentant de la Banque mondiale, François Namkobogo, a exprimé sa satisfaction « face au chemin parcouru, bien qu’elle ne soit pas une invitation à dormir sur les lauriers. »



"Depuis janvier 2018, nous, nous retrouvons tous les six mois. Avant cette période, la Banque mondiale et le gouvernement tchadien se retrouvaient pour parler de projets à problème, de dépenses inéligibles, de suspension de projets et d’annulation de fonds. Cette situation a changé. C’est important de le reconnaitre, même si les efforts à fournir pour amplifier les résultats que nous obtenons dans notre partenariat sont encore importants, c’est utile de réaliser que le renversement de la tendance à déjà commencé à exister", a-t-il souligné.