Tchad : La section de Ndjamena du SET brandit une menace de grève

Dans un communiqué de presse signé du secrétaire général Mbayana Laoukoura signé ce 6 janvier 2021, la section de Ndjamena du Syndicat des enseignants du Tchad (SET) menace d'actions de très grande envergure, et réagit au discours du 31 décembre 2020 du chef de l'État.



En effet, à la suite de ce traditionnel message à la nation, le bureau exécutif provincial du SET de Ndjamena fait ressortir les constats suivants : « Le rétablissement complet des AGS à tous les travailleurs ; le rétablissement à 35% des indemnités ; la paie partielle du titre de transport 2016. Cependant, les autres points tels que : la levée du gel des effets financiers des actes de carrière ; la paie du titre de transport de 2019 ; les reliquats des titres de transport 2017, 2018, 2020, sont entiers ». Cela étant, le SET parle de mensonge et de démagogie, s’agissant des déclarations du chef de l’Etat, selon lesquelles, tous les termes du protocole d’accord signé avec la plateforme syndicale revendicative sont traduits en actes.



Par ailleurs, le Bureau exécutif provincial se dit « ahuri et indigné par l’attitude du gouvernement à confiner la ville de Ndjamena, sans les moindres mesures d’accompagnement ». Cette décision qu’il juge impopulaire, au-delà de son aspect sanitaire, viserait beaucoup plus à contrecarrer l’éventuelle grève des enseignants. Face à cela, le Bureau exécutif provincial de Ndjamena se réserve le droit de faire prévaloir ses droits syndicaux. Il tiendra donc pour seul responsable le gouvernement, quant aux éventuelles perturbations des activités pédagogiques, scolaires et académiques de l’année en cours.

Enfin, le Bureau exécutif provincial de Ndjamena demande aux syndicalistes de garder leur vigilance et de rester « mobilisés pour des actions de très grande envergure ».