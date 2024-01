Tchad : La situation des réfugiés et des personnes déplacées au centre d’une rencontre entre le Ministère de l'Action Sociale, de la Solidarité Nationale et des Affaires Humanitaires et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

Lors de cette audience qui s'est déroulée à N'Djamena le 22 janvier 2024, Madame Laura Lo Castro a félicité la ministre pour son engagement en faveur de la protection et de l'assistance aux réfugiés ainsi qu'aux personnes déplacées. Elle a également présenté une cartographie des sites abritant ces populations dans le sud, l'est et le centre du pays.



Madame Lo Castro a exprimé son soutien au gouvernement tchadien dans ses efforts visant à apporter une réponse humanitaire efficace à cette crise. Elle s'est engagée à travailler en étroite collaboration avec le Ministère de l'Action Sociale, de la Solidarité Nationale et des Affaires Humanitaires grâce au plan d'intervention humanitaire mis en place.



De son côté, Madame Fatime Boukar Kossei a souligné que la question humanitaire occupait une place primordiale dans les priorités du gouvernement tchadien. Le Président de Transition, Général Mahamat Idriss Deby Itno accorde une importance particulière à ce sujet qui est intégré dans le programme politique du gouvernement de l'action. La ministre a également proposé des mesures novatrices visant à favoriser l'insertion socio-économique des réfugiés et à promouvoir les valeurs de cohabitation pacifique entre les communautés hôtes et les réfugiés.



Cette rencontre entre le Ministère de l'Action Sociale, de la Solidarité Nationale et des Affaires Humanitaires et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés marque une étape importante vers une vision globale commune en ce qui concerne la situation des réfugiés et des personnes déplacées au Tchad. Les deux parties se sont engagées à renforcer leur partenariat institutionnel afin d'apporter une réponse adéquate aux besoins humanitaires de ces populations vulnérables.