Tchad : La société civile et le HCDH s'engagent pour les droits de l'homme

Cette rencontre, organisée dans le cadre du projet "Appui aux organisations de la société civile promouvant les droits de l'homme et aux défenseurs des droits de l'homme au Tchad (OSC-DDH)", a été l'occasion pour les acteurs de la société civile et les représentants du HCDH de faire le point sur les avancées en matière de droits de l'homme au Tchad et de définir de nouvelles orientations de collaboration.



Delly Mawazo, chef du bureau du HCDH au Tchad, a souligné l'importance de ces rencontres régulières pour renforcer le dialogue et la coordination entre le HCDH et les OSC. Il a également mis en avant le soutien de l'Union Européenne qui permet de mettre en œuvre des initiatives novatrices telles que la coopération entre les associations des droits de l'homme et les médias.



Le représentant de l'Union Européenne, présent à la rencontre, a exprimé sa satisfaction quant à ces échanges réguliers. Il a appelé le ministère de la Justice à ouvrir des possibilités de collaboration pour améliorer la situation des droits humains au Tchad. Il a également remercié les responsables des OSC pour leur engagement et leur disponibilité.



Cette rencontre trimestrielle constitue une plateforme essentielle pour le dialogue entre le Haut-Commissariat des Nations Unies et les organisations de la société civile, renforçant ainsi l'engagement en faveur des droits humains au Tchad. Les échanges réalisés devraient contribuer à une meilleure coordination et à des actions concrètes en faveur des droits humains dans le pays.