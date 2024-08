Tchad : La sous-préfecture de Mbikou victime d'une inondation

Du 15 au 17 août 2024, la sous-préfecture de Mbikou a été gravement touchée par des inondations dues à de fortes précipitations. Plusieurs villages ont été affectés, notamment Bekormane, Kome Mbairabetole, Mbikou, Gomon, Madana, et Mekapti. Dans ces localités, femmes, enfants et personnes âgées sont exposés à divers dangers, notamment le paludisme et le choléra.



La situation est particulièrement préoccupante dans la ville de Mbikou, où de nombreuses habitations ont été inondées. Les femmes et les enfants pataugent dans l'eau pour évacuer les biens submergés. Selon le maire de Mbikou, Mbailaou Betoloum Urbain, cette catastrophe n'est pas une première. Par le passé, la mairie a tenté, sans succès, de solliciter des aides pour venir en aide à la population.



Le maire a également souligné que la construction de routes par la société Satom, bien que bénéfique, a exacerbé les inondations en raison du manque de canaux de drainage pour les eaux pluviales.



Face à cette situation critique, le maire Mbailaou Betoloum Urbain a lancé un appel urgent au gouvernement, aux ONG et aux personnes de bonne volonté pour venir en aide à sa population en détresse.