Tchad : La ville de Sarh a célébré la 17ᵉ édition de la fête des Armées

Cette célébration annuelle vise à honorer les hommes et les femmes engagés dans la protection de la population et de ses biens. Les autorités présentes ont souligné l’importance du rôle crucial des forces armées dans la préservation de la paix et de la sécurité, éléments indispensables au développement socioéconomique.



Dans son allocution, le Gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abderrahmane Ahmat Bargou, a salué le courage, la discipline et le dévouement des forces de défense face aux multiples défis sécuritaires auxquels la région est confrontée. Il a rappelé que la sécurité est une responsabilité collective, exhortant les citoyens à soutenir les forces armées dans leur mission.



« Nos vaillantes forces de défense et de sécurité sont des hommes braves qui, chaque jour, assurent la protection des personnes et de leurs biens dans tous les recoins de la province. C’est ici le lieu de les encourager », a-t-il affirmé.



Le Colonel Djidi Ahmed, représentant le président du comité d'organisation, a mis en avant la nécessité de renforcer la collaboration entre civils et militaires pour relever ensemble les défis sécuritaires émergents. Il a également souligné l’importance de cette fête comme un espace de dialogue et de solidarité entre les forces armées et la population.



Cette 17ᵉ édition de la fête des Armées a été marquée par des moments de solennité et de fierté, reflétant l’attachement de la province du Moyen-Chari à ses défenseurs. La cérémonie s’est clôturée dans une ambiance empreinte de reconnaissance et de solidarité, réaffirmant l’importance du rôle des forces armées dans le maintien de la paix et de la stabilité.