Tchad - Lamadji : Un cimetière livré aux animaux

Le cimetière de Lamadji, un lieu de repos pour de nombreux musulmans, est devenu un site de désordre et d'abandon. Ce cimetière, qui accueille des défunts de toutes classes sociales, souffre d'un manque de suivi et d'entretien, ce qui a gravement affecté son intégrité.



Lors de la saison des pluies, le mur du cimetière a été endommagé, laissant le site vulnérable aux intrusions. Le cimetière est désormais envahi par des vaches, chameaux, chèvres et moutons. Ces animaux entrent par le mur endommagé dès 5h du matin, piétinant les tombes des défunts sous la conduite de leurs propriétaires qui les laissent brouter l'herbe. Cette situation soulève des questions sur l'inaction de la mairie centrale de N'Djaména, qui semble rester passive face à ce problème. La question se pose : le cimetière de Lamadji est-il uniquement destiné à enterrer les morts ou est-il devenu un enclos pour les animaux ?



Il est impératif que la mairie centrale prenne des mesures pour identifier et sanctionner ceux qui laissent leurs animaux entrer dans le cimetière. Émettre un communiqué à la radio, dans les journaux en ligne et à la télévision pour interdire formellement l'accès des animaux au cimetière.



Il est essentiel de protéger ce lieu de mémoire, afin de garantir le respect dû aux défunts et de préserver l'intégrité du cimetière de Lamadji.