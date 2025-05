Tchad : Lancement à Liwa d'un projet d'Oxfam et APLFT pour protéger les femmes et les filles affectées par les conflits

Ce lancement avait pour objectif d'informer l'ensemble des parties prenantes, notamment les autorités locales, les partenaires et les communautés bénéficiaires, afin d'assurer une mise en œuvre coordonnée des activités du projet.





Monsieur Tenna Caleb Langue, responsable du suivi, de l'évaluation, de la redevabilité et de l'apprentissage (MEAL) chez Oxfam, a présenté ce projet d'une durée de deux ans. Il a encouragé les bénéficiaires à s'approprier pleinement cette initiative, dont le but est d'atténuer les violences sexuelles et sexistes basées sur le genre au sein des communautés tchadiennes affectées par les conflits.





Dans son discours d'ouverture, l'inspecteur départemental de l'Éducation nationale et de la Promotion Civique de Fouli, Monsieur Oumar Abakar Kalle, représentant le préfet, a souligné la pertinence de ce projet, intervenant à un moment où le département de Fouli est confronté à de lourdes conséquences sécuritaires, climatiques et sociales, dont les femmes, les filles et les adolescents sont les plus vulnérables. Il a affirmé que ce projet s'inscrit parfaitement dans la politique du gouvernement tchadien, qui accorde une attention particulière au bien-être des femmes et des filles.





Monsieur Oumar Abakar Kalle a exprimé sa gratitude envers Oxfam et ses partenaires pour leur soutien et leur engagement aux côtés du gouvernement à travers des actions concrètes.





Ce projet, financé par Affaires Mondiales Canada à hauteur de 938 559 018 FCFA, se déroulera dans les sous-préfectures de Daboua et Liwa, dans le département de Fouli (province du Lac), ainsi qu'à Kleta et Moussoro Sud, dans la province du Barh El Ghazal. Il abordera des domaines essentiels tels que la santé sexuelle et reproductive, l'atténuation des risques de violences sexuelles et sexistes, et l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène (WASH).