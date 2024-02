Tchad : Lancement à Ndjamena de la campagne de vaccination intégrée contre la rougeole et de la fièvre jaune

Cette campagne s'inscrit dans le cadre des stratégies mondiales et régionales visant à éliminer ces maladies au Tchad. Elle cible les enfants âgés de 9 à 59 mois pour la vaccination contre la rougeole et les personnes âgées de 9 mois à 60 ans pour la vaccination contre la fièvre jaune. L'objectif est d'atteindre un taux de vaccination d'au moins 95% pour chaque groupe cible, selon Abdoulaye Yam, représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).



Selon le représentant de l'OMS, le succès d'une campagne dépend non seulement de sa préparation technique par les responsables sanitaires, mais aussi et surtout d'une coordination efficace et d'un suivi rigoureux assurés par les autorités administratives, militaires coutumières, religieuses et traditionnelles.



Kofi Amponsah, représentant de la Banque Mondiale, souligne quant à lui les conséquences des faibles taux vaccinaux constatés dans le pays. Selon lui, ces faibles couvertures vaccinales se traduisent par une persistance des épidémies de rougeole et fièvre jaune. Le financement apporté par son institution contribuera donc à prévenir leur propagation sur l’ensemble du territoire national.



Après avoir donné le coup d’envoi officiellement à cette campagne en se faisant vacciner sur place lui-même, Abderazack Adoum Fouda a sollicité une forte mobilisation afin que tous ceux concernés puissent bénéficier des vaccins.