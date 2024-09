Tchad : Lancement d'un Dialogue sur la Paix à Abéché

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet d'appui à la POSOC, financé par l'ambassade de France au Tchad. Son but est de promouvoir la paix et le vivre ensemble et impliquer la jeunesse dans les projets de développement local.



Hassan Abdoulaye Hassan, porte-parole adjoint de la plateforme, a souligné que la paix ne se limite pas à l'absence de conflit, mais qu'il s'agit d'un état d'esprit à cultiver ensemble.



Dr Roumane Moukhtar, coordinatrice du projet, a précisé que le dialogue de terrain, basé sur un maillage de la ville, est essentiel pour promouvoir la paix et l'implication de la jeunesse dans le développement local.



En lançant les travaux, le gouverneur Bachar Ali Souleyman a mis en avant l'importance d'un dialogue en milieu jeune pour promouvoir la paix. Il a rappelé que cet objectif s'inscrit dans la vision du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, qui souhaite bâtir une République forte, juste et pacifique, tout en mettant en place un plan ambitieux pour la jeunesse.



Cette initiative de la POSOC à Abéché représente un pas significatif vers la promotion de la paix et de la cohésion sociale, en impliquant activement la jeunesse dans les discussions et les projets de développement local.