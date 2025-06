Tchad : Lancement d'un comité pour 100 mini-centrales solaires d'ici 18 mois

L'ordre du jour portait sur la réorganisation de l’ADERM, incluant une meilleure planification des infrastructures énergétiques, une gestion optimisée des ressources humaines et la rétrocession des sept (7) centrales électriques déjà construites par l'institution.







Un point majeur de la réunion a été l'annonce de la création d’un comité tripartite, composé de techniciens du ministère, de l’ARSE et de l’ADERM. Ce comité aura pour mission de veiller à la construction et à la mise en service effective de cent (100) mini-centrales solaires à travers le pays d'ici un an et demi. Ce projet sera financé sur fonds propres de l'État, conformément aux orientations du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno.y







Cette initiative vise à accélérer l'accès à l'énergie électrique dans les zones rurales du Tchad.