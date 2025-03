Tchad : Lancement de l'atelier de validation technique de la Lettre de Politique Nationale de DDR

Présenter la Lettre de Politique Nationale relative au programme de DDR.

Recueillir les avis et observations des parties prenantes essentielles, afin de finaliser la lettre avant sa validation politique.

Importance du DDR

Cet atelier, prévu pour durer deux jours, a pour objectif principal de :La participation à cet atelier comprenait des représentants de plusieurs ministères sectoriels, des agences des Nations Unies, ainsi que des membres du corps diplomatique présent au Tchad. Leur implication est cruciale pour assurer une approche commune et intégrée vis-à-vis du processus de DDR, qui est essentiel pour la stabilisation et la paix dans le pays.Le processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration est un élément clé dans la gestion des conflits et la transition vers une paix durable. Le DDR vise à aider les anciens combattants à se réinsérer dans la société tout en contribuant à la sécurité et au développement du Tchad. En fournissant des opportunités économiques et un soutien social, ce programme peut jouer un rôle vital dans la prévention de la violence et la promotion de la cohésion sociale.Cette initiative marque une étape significative dans l'engagement du gouvernement tchadien à promouvoir la paix et la sécurité, tout en soutenant les anciens membres de mouvements politico-militaires dans leur cheminement vers une vie civile et productive.