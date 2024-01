Tchad : Lancement de la Caravane Nationale pour la Cohésion Sociale à Goz-Beïda

La caravane en faveur de la cohabitation pacifique et du vivre-ensemble, initiée par le Ministère de la Réconciliation Nationale et de la Cohésion Sociale, a été soulignée par le Préfet Adoum Hassan Foudda. Il a chaleureusement accueilli la délégation et a également demandé à la population d'accepter l'autre pour favoriser un vivre ensemble harmonieux.



Lors de son intervention, le chef de mission, M. Mbaïpor Laotaye Julien, a affirmé que cette caravane renforcera les capacités des femmes et des jeunes en matière de prévention des conflits. Elle permettra également une réflexion sur les leviers de sensibilisation à la cohésion sociale, au vivre ensemble et à la cohabitation pacifique.



L'objectif principal est d'échanger sur la cohésion sociale avec les chefs coutumiers, les leaders religieux ainsi que les organisations représentatives des femmes et des jeunes. Des formations en gestion des conflits et consolidation de la paix seront dispensées spécifiquement aux femmes et aux jeunes. De plus, un match de football sera organisé dans le cadre d'une action symbolique pour promouvoir davantage une cohésion sociale authentique.



Cette initiative témoigne d'une démarche proactive visant à renforcer l'unité au sein du pays ainsi qu'à promouvoir une culture du dialogue constructif pour un Vivre Ensemble durable.