TCHAD

Tchad : Lancement de la campagne de sensibilisation et d'informations sur la géolocalisation des établissements scolaires

Alwihda Info | Par Peter Kum - 26 Janvier 2024

Le Ministre de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, Dr Ndolembai Sadé Njesada, a procédé jeudi 25 janvier 2024, au lancement d'une importante campagne de sensibilisation et d'informations à la Bibliothèque Nationale. Cette initiative vise à informer le public sur la géolocalisation des établissements scolaires ainsi que le recensement des ressources humaines et matérielles dans le pays.