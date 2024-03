Tchad : Lancement des activités de la SENAFET au Kanem

Le lancement officiel a eu lieu à Djara, dans le département du Kanem-Est. L'événement s'est déroulé en présence des autorités administratives et militaires. Dans son allocution, Annour Djibrine Abdoulaye, secrétaire générale de la province du Kanem et représentante du gouverneur, a exprimé sa gratitude au comité d'organisation et a rassuré les femmes du Kanem de leur soutien.



Il les a également encouragées à se mobiliser pour défendre leurs intérêts. Le secrétaire général de la province du Kanem a également rappelé l'historique de cette importante journée dédiée aux femmes.



Enfin, il a ajouté que diverses activités, telles que des conférences, des débats, des expositions de produits locaux, des ventes et des matchs de football, sont prévues tout au long de la semaine dans la province.