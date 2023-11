Tchad : Lancement du Brevet de Technicien Supérieur (BTS)

La nationalisation du BTS au Tchad a été initiée en 2014. Elle vise à garantir la qualité des diplômes délivrés et à donner à tous les étudiants tchadiens les mêmes chances, qu'ils soient du public ou du privé.



Dans son discours de lancement le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation, Pr Reoundji Frédéric a déclaré que ces épreuves se tiennent pour relever le défi de l'assurance qualité du diplôme BTS. C'est pourquoi nous avons demander à toutes institutions qui délivrent le BTS de passer par un examen national afin de permettre de le certifier, a-t-il soutenu.



Pour cette première édition du BTS national, 22 filières sont proposées et 2116 candidats face à 1722 candidats l'année dernière.