Tchad : Lancement du Concours d'Entrée à l'École Normale Supérieure d'Enseignement Technique de Sarh

Filières Proposées

L'ENSET/S forme des étudiants dans plusieurs filières, notamment : Techniques d’Administration et Secrétariat (TAS), options Français et Arabe, Techniques Quantitatives de Gestion (TQG), Techniques de Marketing (TM) et Mécanique Automobile (MA).



Organisation et Suivi

L'Office National des Examens et Concours Scolaires (ONECS) a pris les dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement des épreuves.



Images des Candidats

Les candidats ont été accueillis au Lycée Féminin de N'Djamena, où ils se préparent à passer les épreuves du concours.



Ce concours représente une étape importante pour les aspirants enseignants et techniciens au Tchad, contribuant à la formation professionnelle et technique dans le pays. Les efforts de l'ONECS pour organiser les épreuves témoignent de l'engagement pour une éducation de qualité.