Tchad : Lancement du Projet de Récupération, Formation et Réinsertion Socioprofessionnelle des Enfants de la Rue et des Filles Mères à Sarh

La présidente de l'AFEM-MC, Mme Néloumta Toubadjingar, a souligné l'importance de doter les enfants et les mères célibataires des compétences et des opportunités dont ils ont besoin pour réussir dans la vie. "Notre objectif est que chaque enfant qui arrive à notre centre reparte avec au moins une compétence commercialisable", a-t-elle déclaré.



Les principaux objectifs du Projet de Récupération, Formation et Réinsertion Socioprofessionnelle des Enfants de la Rue et des Filles Mères à Sarh sont les suivants : offrir aux jeunes vulnérables un accès à la formation professionnelle et à l'éducation, faciliter leur réinsertion dans la société par l'emploi dans de petites entreprises e améliorer leurs conditions de vie et leur bien-être général.



Le projet est rendu possible grâce à la collaboration de l'AFEM-MC et de l'Ambassade de France au Tchad. L'Ambassade de France a apporté un soutien financier au projet, tandis que l'AFEM-MC est chargée de mettre en œuvre les activités de formation et de réinsertion.



Lors de la cérémonie de lancement, le chef de projet, M. Papin Miantom, a encouragé les participants à profiter pleinement de cette opportunité pour construire un avenir meilleur pour eux-mêmes. "Ce projet est conçu pour vous aider à vous remettre sur les rails et à devenir des membres productifs de la société", a-t-il déclaré.



Le projet se déroulera sur une période de six mois, de juillet à décembre 2024. Pendant cette période, les participants recevront une formation en couture, en gestion d'entreprise et en d'autres compétences de vie. Ils auront également la possibilité d'acquérir une expérience pratique par le biais de stages et d'apprentissages.



Le Projet de Récupération, Formation et Réinsertion Socioprofessionnelle des Enfants de la Rue et des Filles Mères à Sarh est un symbole d'espoir pour les jeunes vulnérables au Tchad. En leur fournissant les compétences et le soutien dont ils ont besoin, le projet les aide à briser le cycle de la pauvreté et à construire un avenir meilleur pour eux-mêmes et leurs familles.