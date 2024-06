Tchad : Lancement du livre "Plus nombreux, plus puissants" de Djimotoum Mbaindigsem à N'Djamena

Cet ouvrage, publié par les éditions La Clarté au Canada en décembre 2023, explore les paradoxes de la condition humaine, oscillant entre grandeur et décadence. M. Mbaindigsem dénonce les maux qui minent l'humanité, tels que l'avortement, l'homosexualité et la bestialité, tout en affirmant la capacité de l'homme à surmonter ces épreuves et à bâtir un monde meilleur.



L'auteur porte un regard critique sur la situation de l'Afrique, continent confronté à de nombreux défis, notamment la domination des puissances féodales et l'ignorance des enjeux géostratégiques et économiques. Il appelle les dirigeants africains à prendre leurs responsabilités et à œuvrer pour le développement du continent, en mettant à profit ses richesses au profit de ses habitants.



M. Mbaindigsem insiste sur l'importance de l'éducation et de la valorisation des ressources humaines pour le développement d'un pays. Il considère que la véritable matière première d'une nation réside dans sa population et que son progrès dépend de la mentalité et de la formation de ses citoyens.



Malgré les défis auxquels l'humanité et l'Afrique sont confrontés, l'auteur demeure optimiste quant à l'avenir. Son livre se veut un message d'espoir et d'engagement, appelant à une prise de conscience collective et à une action responsable pour un monde meilleur.



Djimotoum Mbaindigsem est un inspecteur des finances publiques, sociologue et consultant en finances internationales. Diplômé de l'ENA du Tchad et titulaire d'une maîtrise en sociologie, il cumule ses fonctions avec une passion pour l'écriture. Ses recherches sur l'accord de partenariat économique entre l'Union Européenne et l'Afrique (ACP) seront publiées prochainement.



Le lancement du livre "Plus nombreux, plus puissants" a donné lieu à des discussions riches et animées, témoignant de l'intérêt suscité par les thématiques abordées par l'auteur. Ce livre invite à une réflexion profonde sur la condition humaine, les défis du développement et les potentialités de l'Afrique.