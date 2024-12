Tchad : Lancement du premier centre de service des producteurs de coton à Bémbaïgane 1

Les chefs traditionnels, représentés par le chef de village Nadbé Samson, ont exprimé leur gratitude envers Cotontchad SN et SOLIDARIDAD pour avoir choisi leur communauté pour implanter ce centre, le premier du genre. Ce dernier est destiné à améliorer les pratiques agricoles et augmenter les rendements, contribuant ainsi au développement économique local.



Le consultant de SOLIDARIDAD a expliqué que la création du centre résulte d’une collaboration étroite avec les producteurs locaux, dont les suggestions ont été essentielles à la réalisation du projet. Il a encouragé les producteurs et les autorités locales à soutenir activement la gestion du centre.



Estelle Thinan, gestionnaire de projet pour SSCP, a souligné que l'inauguration du centre représente un jalon crucial pour l'engagement collectif en faveur du développement durable du secteur agricole. Elle a précisé que le centre, au-delà d'être un lieu physique, est une plateforme destinée à soutenir les producteurs dans l'amélioration de leur productivité et l'adoption de pratiques agricoles durables.