Tchad - Lancement officiel à Mao de la distribution gratuite des céréales aux couches vulnérables

Les céréales distribuées comprenaient 500 sacs de maïs d'une quantité de 50 tonnes, 500 sacs de sorgho d'une quantité de 50 tonnes et 1500 sacs de riz d'une quantité de 75 tonnes. Ce geste de solidarité envers les bénéficiaires émane du gouvernement tchadien.



L'objectif de cette initiative est de répondre aux besoins alimentaires quotidiens des populations vulnérables et de combler les carences en micronutriments essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Elle vise à soulager les populations vulnérables et à renforcer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle, apportant ainsi un peu de réconfort dans ces temps difficiles.



Lors de son discours de lancement, le Gouverneur du Kanem, le Contrôleur Général Issaka Hassane Jogoï, a exprimé sa gratitude envers les autorités du pays qui se préoccupent du bien-être de la population, en particulier des couches vulnérables. Selon lui, cette distribution gratuite constitue un objectif primordial du gouvernement afin de rendre ces denrées accessibles aux populations vulnérables, en réponse au déficit céréalier qu'a connu la province. Il a également précisé que cette assistance touchera les cinq départements du Kanem.



Le Gouverneur a exhorté les membres du comité chargé de la distribution à mener cette opération avec transparence et dans le strict respect des modalités de mise en œuvre, afin que les personnes ciblées puissent réellement en bénéficier. Il a affirmé qu'il veillerait personnellement à ce que tout se déroule dans de bonnes conditions tout au long de l'opération.