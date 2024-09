Tchad : Le 6ème Congrès du Syndicat des Enseignants du Tchad (SET) à N'Djaména

Objectifs du Congrès

Le Congrès vise à redynamiser le SET, réviser les Textes Statutaires, mettre à jour des règlements internes du syndicat et de désigner des conseillers nationaux.

Interventions Clés

Abdelkader Bemba, président du Comité d'organisation, a exprimé sa satisfaction face à la tenue de ce Congrès, qui avait été reporté depuis mai 2023. Il a évoqué les défis internes qui ont perturbé le fonctionnement du SET, mais a également souligné la résilience de l'organisation.



Mbairisse Ngartoïdé Blaise, Secrétaire Général du SET, a insisté sur l'importance de l'unité et de l'engagement des militants. Il a encouragé les congressistes à proposer des solutions concrètes pour améliorer les relations internes et renforcer l'organisation.

Soutien Institutionnel

Le Ministre de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, Mamadou Gana Boukar, a salué cette rencontre comme un moment crucial pour mettre fin aux turbulences passées du SET et du système éducatif. Il a réaffirmé l'engagement de son ministère à soutenir les initiatives du SET et à renforcer le partenariat entre le syndicat et le gouvernement.



Conclusion

Le 6ème Congrès du SET constitue une étape déterminante pour l'avenir de la profession enseignante au Tchad. Les discussions et résolutions qui en émergeront sont essentielles pour promouvoir les droits syndicaux et améliorer la qualité de l'éducation dans le pays.