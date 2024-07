Tchad: Le BAC 2024 sur la bonne voie, le relevé des notes en cours

Pour illustrer l'avancement des travaux, des images ont été publiées montrant les membres du Secrétariat réunis dans la grande salle Abderrahim Akacha de l'ONECS. Ces images témoignent de l'engagement et du dévouement des équipes impliquées dans le processus de correction et de validation des notes des candidats.



Le bon déroulement de cette phase cruciale du BAC 2024 augure des résultats disponibles dans les meilleurs délais pour les candidats. La patience et la persévérance dont ils ont fait preuve tout au long de leur cursus scolaire seront bientôt récompensées.



Prochaines étapes sont la finalisation du relevé des notes, la délibération des résultats par le Jury et la publication des résultats officiels.