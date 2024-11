Tchad : Le Batha lance une vaste campagne de vaccination pour protéger les enfants

La province du Batha a entamé, ce jour, une importante campagne de vaccination ciblant les enfants de moins de cinq ans. L'objectif est de renforcer l'immunité des plus jeunes contre la poliomyélite et d'améliorer leur état nutritionnel grâce à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage.





Le lancement officiel de cette campagne s'est déroulé au Centre de Santé Paix du Saleh, en présence du gouverneur de la province, le Général de Division Ahmat Goukouni Mourali, et de nombreuses autorités locales.







Les acteurs de la santé, les chefs traditionnels, les leaders communautaires et la population sont appelés à se mobiliser massivement pour la réussite de cette campagne. Les équipes de vaccination vont sillonner les villes, les villages et les quartiers pour atteindre tous les enfants cibles.







La vaccination est un outil essentiel pour prévenir les maladies infectieuses. La poliomyélite, une maladie paralysante, peut entraîner des séquelles irréversibles, notamment chez les enfants. La supplémentation en vitamine A contribue à renforcer le système immunitaire et à réduire la mortalité infantile. Quant au déparasitage, il permet de lutter contre les vers intestinaux qui affectent la croissance et le développement des enfants.







Le gouverneur de la province du Batha a souligné l'importance de cette campagne et a salué l'engagement du gouvernement dans la lutte contre les maladies infantiles. Il a exhorté les populations à faire vacciner leurs enfants afin de les protéger contre les risques de maladie.







La réussite de cette campagne repose également sur la collaboration avec les partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé. Leur soutien est essentiel pour assurer la disponibilité des vaccins, des médicaments et du matériel nécessaire.







L'objectif est d'atteindre une couverture vaccinale élevée pour protéger un maximum d'enfants. Les autorités sanitaires appellent les parents à se faire vacciner leurs enfants dans les délais impartis.