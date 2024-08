Tchad : Le Batha se prépare à faire face à la variole du singe

Face à la menace croissante de la variole du singe, le district sanitaire du Batha au Tchad a organisé un atelier de deux jours pour élaborer un plan de contingence robuste. Cet événement, présidé par le Délégué sanitaire du Batha, Dr Foksia Eli, a rassemblé les acteurs clés de la santé dans la province pour renforcer leurs capacités à détecter, prévenir et répondre à d'éventuels cas de cette maladie.



La variole du singe, maladie zoonotique à potentiel épidémique, constitue une menace sérieuse pour la santé publique. L'atelier a permis de rappeler les caractéristiques cliniques de cette maladie, ses modes de transmission et les facteurs de risque associés.



Les participants ont travaillé à l'élaboration d'un plan de contingence détaillé, couvrant l'ensemble des phases de la réponse à une éventuelle épidémie.



L'atelier a rassemblé une diversité d'acteurs, notamment des professionnels de santé, des représentants des communautés, et des partenaires techniques et financiers. Cette approche inclusive a permis de garantir une appropriation locale du plan de contingence et de favoriser une coordination efficace des actions.



En organisant cet atelier, le district sanitaire du Batha démontre sa détermination à faire face à la menace de la variole du singe. Le plan de contingence élaboré lors de cette rencontre constituera un outil précieux pour renforcer la résilience du système de santé et protéger la population. Il est essentiel de maintenir une vigilance constante et de poursuivre les efforts de sensibilisation pour prévenir la propagation de cette maladie.