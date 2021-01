Tchad : Le Borkou désormais équipé d’un appareil de dépistage au Covid-19

La délégation sanitaire provinciale du Borkou vient d'être dotée d'une machine complète de diagnostics au Covid-19, les IST et autres maladies. Ces équipements ont été reçus ce mercredi matin par le délégué provincial sanitaire du Borkou, le Dr Saleh Korei, en présence de la préfète du département de Borkou, Hadje Haoua Hassanido, du coordonnateur du programme sectoriel de lutte contre le sida, le Dr Abderrazzack Adoum Fouda et des autorités administratives et militaires.



Le délégué sanitaire provincial du Borkou Dr Saleh Korei prenant en premier lieu la parole, au nom de toute la population du Borkou, a salué les efforts considérables consentis par le gouvernement tchadien dans le domaine sanitaire au profit de la population tchadienne. Selon lui, cette machine de marque GeneXpert consiste à faire au minimum 34 examens par jour. À cet effet, toute la population de la province du Borkou est conviée à faire fonctionner cette machine, en se faisant examiner à chaque malaise, et les autorités de la province sont les premiers concernés pour le bon fonctionnement de cet appareil.



Pour le chef de mission, le Dr Abderrazzack Adoum Fouda, il a tenu à informer que la stratégie nationale de lutte contre le Covid-19 voudrait que tous les hôpitaux provinciaux soient dotés de ces équipements pour pouvoir faire de diagnostics sur place. La province du Borkou est la 12ème à bénéficier de ces équipements. Le Dr Abderrazzack Adoum Fouda invite les techniciens du labo de mettre un accent particulier afin d'éviter les résultats erronés. Tous ces efforts émanent de la ferme volonté du Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno, président de la République qu’il tient à remercier au nom du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale.



En présidant la cérémonie, la préfète du département de Borkou, Hadje Haoua Hassanido représentant le gouverneur a adressé ses vifs remerciements à l'égard du Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno président de la République, au ministère de la Santé publique, au coordonnateur national de riposte sanitaire contre le Covid-19 et tous les partenaires techniques et financiers. Une visite au sein du laboratoire où sont installés les équipements de diagnostics a permis à la préfète du département de Borkou de comprendre davantage le fonctionnement et de s'enquérir de l'effectivité du personnel du laboratoire.