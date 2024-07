Tchad : Le Bureau Exécutif de l’UJT échange avec le ministre des Communications

Ce 10 juillet 2024, une délégation du Bureau Exécutif de l'Union des Journalistes Tchadiens (UJT), conduite par son Président, Abbas Mahmoud Tahir, a été reçue en audience par le Ministre des Communications, de l'Économie Numérique et de la Digitalisation de l'Administration, Boukar Michel. Cette rencontre de prise de contact de l’UJT avec le ministre vise à renforcer les liens de coopération et à aborder un certain nombre de questions préoccupant les professionnels de l’information.



L'UJT, organe faîtier des journalistes, a pour rôle de défendre les intérêts et garantir un environnement sain pour que les professionnels de l’information, les journalistes, puissent exercer aisément leur profession. Lors de cette rencontre, plusieurs sujets ont été évoqués, notamment la révision des lois régissant la presse, la question de la sécurité des journalistes, l'accès aux sources d’informations ainsi que plaider en faveur des agents de l’Office National des Médias Audiovisuels (ONAMA) licenciés il y a quelques semaines.



Afin d'assurer au mieux sa mission de défense des intérêts des journalistes, l’UJT sollicite l'accompagnement du ministère. L'UJT réaffirme enfin son engagement et sa disponibilité à collaborer pleinement avec le ministère et de renforcer les capacités des professionnels de l’information.