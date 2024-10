Tchad : Le Bureau HCDH élabore des rapports sur la discrimination raciale et la corruption

La cérémonie de lancement de ces travaux a été marquée par la présence de Mme Adjara Dabou, Cheffe de l'Unité Capacité Building, représentant le Chef du Bureau pays du Haut-Commissariat des Nations Unies au Tchad et M. Mbaindingra Ngarsédé Valery, Directeur des Droits Humains, par ailleurs président du Comité Interministériel Chargé.



Dans son mot de bienvenue, la représentante du chef de bureau pays du Haut-Commissariat des Nations Unies au Tchad, Mme Adjara Dabou a réaffirmé l'engagement du Bureau HCDH à accompagner le gouvernement du Tchad dans sa volonté de coopérer avec les mécanismes des Droits de l'homme au niveau international et régional en vue d'un meilleur respect des engagements internationaux en matière de droits de l'homme.



L'objectif principal de cette activité consiste à élaborer le rapport initial du Gouvernement sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention de l'Union Africaine de lutte contre la Corruption et et le rapport périodique relative à la Convention internationale sur l'élimination sur toutes les formes de discrimination raciale.



Avant de déclarer ouverts les travaux, M. Mbaindingra Ngarsédé Valery, Directeur des Droits Humains a souligné l'importance que revêt la rédaction d'un rapport national d'un pays comme le Tchad, qui, selon lui, fait face à plusieurs défis. Notons que cet atelier se tiendra du 07 au 20 octobre 2024.