Tchad : Le Bureau de Soutien La Voix du Peuple apporte un soutien aux blessés de Barkaram

Le Coordonnateur du Bureau de Soutien La Voix du Peuple, M. Hissein Wiledah Nouri, a précisé que ce geste vise à soutenir les blessés des attaques de Boko Haram, ainsi que le Président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, qui a quitté le Palais présidentiel pour diriger personnellement l'opération Haskanite.



En réceptionnant ce don, le Ministre de la Santé Publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, également représentant du Président de la Commission de réception des dons aux forces de Défense et de Sécurité, a rappelé que l'armée tchadienne est une référence nationale et internationale par sa capacité à assurer la sécurité et la stabilité au Tchad et ailleurs. Selon lui, elle constitue un repère identitaire pour chaque Tchadien. Le déplacement du Chef de l'État sur le terrain illustre, en lui-même, le caractère combatif de l'armée tchadienne, a ajouté le Ministre de la Santé.



La remise symbolique de ce don a marqué la fin de la cérémonie de réception.