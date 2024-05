Tchad - Le CECOQDA en grève : désaccord persistant entre la direction et le personnel

Malgré un préavis de six jours suivi d'un moratoire de trois semaines accordé à la direction générale pour trouver des solutions, aucune proposition concrète n'a été formulée. Face à cette indifférence, le personnel a décidé de durcir le mouvement en entamant une grève sèche.



Les grévistes exigent des mesures concrètes de la part de la direction générale, notamment l’avancements du personnel. La régularisation des avancements du personnel et le rattrapage des arriérés des années 2023 et 2024 pour tous les agents concernés. Le règlement des cotisations CNPS en souffrance pour les périodes de 2013 à 2019, ainsi que pour l'année 2023 et le premier trimestre de 2024. Le versement des 13èmes mois de salaire conformément aux dispositions du pacte social conclu entre le gouvernement et les syndicats.



La situation semble bloquée pour le moment, avec un dialogue social au point mort. Le personnel déterminé à poursuivre sa grève jusqu'à satisfaction totale de ses revendications, tandis que la direction générale reste campée sur ses positions.



Cette grève pourrait avoir des conséquences importantes sur la sécurité alimentaire au Tchad, compte tenu du rôle crucial joué par le CECOQDA dans le contrôle de la qualité des denrées alimentaires. Il est donc urgent que les deux parties trouvent un terrain d'entente pour éviter une crise alimentaire de grande ampleur.